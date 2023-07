Nato-Gipfel in Vilnius Nicht nur beim Überleben, sondern beim Siegen helfen

Eine Zusage an Kiew für die Aufnahme in die Nato wäre ein Licht am Ende des Tunnels gewesen. Die Enttäuschung von Präsident Selenskyj darüber ist verständlich – seine Landsleute kämpfen und sterben für die Freiheit.