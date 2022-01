Nato-Generalsekretär zu Gesprächen in Genf Stoltenberg warnt Russland vor militärischer Aggression gegen die Ukraine

In Genf versuchen Unterhändler der USA und Russlands die Ukrainekrise zu entschärfen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg will Kiew den Weg in das Verteidigungsbündnis nicht versperren.