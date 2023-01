Der Nato-Generalsekretär hat die Drohung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zurückgewiesen, wegen der umstrittenen Protestaktion Schwedens Nato-Beitritt zu blockieren. Die Meinungsfreiheit sei »in Schweden und in allen anderen Nato-Ländern« ein hohes Gut und derartige Proteste »nicht automatisch illegal«, sagte Stoltenberg am Montag. Die USA vermuteten derweil in der Tat des rechtsextremen schwedischen Politikers Rasmus Paludan einen möglichen Sabotageakt gegen die Nato-Einheit.