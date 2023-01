Warten auf die Wahlen in der Türkei

Die Türkei blockiert seit Monaten die Norderweiterung der Nato. Ihre Vorbehalte richten sich dabei vor allem gegen Schweden und nicht gegen Finnland. Sie wirft der Regierung in Stockholm vor, Terrororganisationen zu unterstützen. Gemeint ist die syrische Kurdenmiliz YPG. Ankara sieht in ihr einen verlängerten Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Zudem sei Schweden ein Zufluchtsort für Terroristen. Die Türkei fordert die Auslieferung Dutzender PKK-Mitglieder, kurdischer Aktivisten und Oppositioneller von Schweden.

Zuletzt war der Konflikt zwischen Ankara und Stockholm eskaliert . Bereits Mitte Januar zündeten kurdische Aktivisten eine Erdoğan-Puppe in Stockholm an. Am Wochenende verbrannte der bekannte Rechtsextreme Rasmus Paludan einen Koran. Sein Protest, so behauptete er, habe sich gegen den Versuch des türkischen Präsidenten gerichtet, die Meinungsfreiheit in Schweden zu beeinflussen. Die Türkei forderte Konsequenzen, beide Vorfälle wurden zwar vom schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson kritisiert. Sie sind jedoch von der Meinungsfreiheit in Schweden gedeckt.