Am Montagabend kündigte Erdoğan schließlich an, Schweden in der Nato-Frage nicht länger zu unterstützen. Beobachtern scheint ein Nato-Beitritt für Schweden vor den türkischen Parlamentswahlen nun unmöglich. Die Wahlen finden voraussichtlich am 14. Mai statt. Auch die Finnen dürften abwarten, wie sich die Lage nach der Abstimmung in der Türkei entwickelt.

Anmerkung der Redaktion: In der ursprünglichen Version hieß es, bereits Mitte Januar hätten kurdische Aktivisten eine Erdoğan-Puppe in Stockholm angezündet. Das ist falsch. Richtig ist, dass die Aktivisten eine Erdoğan-Puppe an den Füßen aufgehängt hatten.