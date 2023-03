Eine Gefechtsübung bei minus 30 Grad im Tiefschnee: norwegische Nato-Soldaten trainieren für den Ernstfall – gegen einen erdachten Feind. SPIEGEL-Reporter Markus Becker war beim Manöver vor Ort.

Markus Becker, DER SPIEGEL:

»Das Szenario, was dieser Übung zugrunde lag, geht folgendermaßen: In Norwegen lebt eine ethnische Minderheit, eine kleine ethnische Minderheit der Merinianer. Die sind natürlich fiktiv, die gibt es nicht wirklich. Aber deren Mutterland marschiert dann in Norwegen ein. Norwegen wendet sich daraufhin an die Nato, löst Artikel 4 des Bündnisses aus, das heißt eine ernsthafte Krise. Aber noch nicht Artikel fünf, das heißt Bündnisfall und militärisches Eingreifen aller Partner. Die Folge ist dann, dass die sogenannte Joint Expeditionary Force, also eine sogenannte schnelle Eingreiftruppe aus mehreren Nationen, die meisten davon Nato-Partner, greift dann ein und unterstützt Norwegen dabei, diese Merinianer, diese fiktiven Merinianer wieder aus ihrem Land zu verdrängen.«

Das Manöver namens Joint Viking findet alle zwei Jahre statt, diesmal in Narvik nördlich des Polarkreises. Die Nato fährt hier groß auf: Etwa 20.000 Soldaten beteiligen sich, dabei sind auch 50 Marine-Infanteristen der Bundeswehr. 36 Schiffe sind dabei, darunter ein deutsches U-Boot und die Bundeswehr-Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern". Zerstörer nebst amphibischen Plattformen sind im Einsatz, von denen Hubschrauber starten können. Auch Tarnkappenjets und norwegische Leopard-2-Panzer sind dabei, ebenso wie Miniflugkörper.

Markus Becker, DER SPIEGEL:

»Die kleinsten Systeme waren winzige Drohnen. Die heißen Black Hornet. Die gibt es ungefähr seit zehn Jahren. Wiegen circa 18 Gramm, lang wie ein Kugelschreiber. Und die werden von den Soldaten benutzt, um in ihrer Nähe die Lage aufzuklären, also auszuspähen: Wo sind feindliche Stellungen? Wo drohen Gefahren?«

Das fiktive Szenario, das die Nato hier probt, erinnert stark an den russischen Überfall auf die Ukraine. Nicht ohne Grund: die reale Bedrohung befindet sich unmittelbar hinter der eigenen Landesgrenze, die Norwegen mit Russland teilt.

Die verantwortlichen Offiziere betonen, es handele sich um Routineübungen. Man wolle die Truppen bei ungewohnt niedrigen Temperaturen trainieren. Die Soldaten sehen das nicht ganz so gelassen.

Markus Becker, DER SPIEGEL:

»Wenn man dann aber gesprochen hat mit Mannschaftsdienstgraden, die haben dann schon teilweise ein mulmiges Gefühl gehabt. Das konnte man zumindest rausspüren. Da waren sehr viele junge Soldaten dabei. Dazu muss man wissen: Norwegen hat weiterhin noch eine eigene Dienstpflicht, also keine reine Freiwilligenarmee. Sondern da werden eben junge Leute zum Militärdienst eingezogen. Die sind dann 19, 20 Jahre alt. Und natürlich sind die auf sozialen Medien unterwegs. Die sehen Tiktok, Telegram, was da an Bildern aus der Ukraine kommt. Und diese Bilder sind teilweise schon sehr hässlich. Und wenn man die dann fragt, dann werden die natürlich sehr ernst und sagen, dass sie ein mulmiges Gefühl haben, wenn sie daran denken, dass ein solcher Konflikt vielleicht eskalieren und auch auf andere Länder ausgreifen könnte.«