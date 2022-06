Nato-Norderweiterung: Türkei stimmt Beitritt Finnlands und Schwedens zu

Noch am Montag hatte Erdoğan keine Kompromissbereitschaft in Sachen Nato-Norderweiterung signalisiert. »Morgen werden wir zum Nato-Gipfel in Spanien gehen und alles Notwendige im Einklang mit den Rechten und Interessen unseres Landes tun«, sagte Erdoğan nach Regierungsangaben. Den Gesprächspartnern werde man die »Scheinheiligkeit« gegenüber »Terrororganisationen« mit »Dokumenten, Informationen und Bildern« erklären. Erdoğan wirft Schweden und Finnland Unterstützung von »Terrororganisationen« vor.