Aus 30 sollen 32 werden: Die Botschafter der 30 Nato-Staaten haben die für die Aufnahme von Schweden und Finnland notwendigen Beitrittsprotokolle unterzeichnet. »Die Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle leitet den Ratifizierungsprozess in jedem der Mitgliedsländer ein«, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Er sprach von einem »wahrhaft historischen Moment« für Schweden, Finnland und die Nato: »Mit 32 Nationen an einem Tisch werden wir noch stärker sein.«