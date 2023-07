Treffen in Vilnius Nato-Staaten billigen offenbar neue Abwehrpläne gegen Russland

Die Nato-Staaten haben sich auf neue Pläne für die Abwehr von möglichen russischen Angriffen auf das Bündnisgebiet verständigt. Die Annahme der Dokumente erfolgte am Montag einen Tag vor dem Beginn des Gipfeltreffens in Litauen in einem schriftlichen Verfahren, wie die Nachrichtenagenturen dpa und Reuters von mehreren Diplomaten erfuhren. Die Entscheidung soll an diesem Dienstag von den Staats- und Regierungschefs bestätigt und dann verkündet werden.