Nato-Staaten unterzeichnen Beitrittsprotokolle für Finnland und Schweden

Mit der Unterzeichnung ermächtigen die Regierungen der Nato-Länder den Generalsekretär des Bündnisses, Schweden und Finnland offiziell zur Mitgliedschaft einzuladen. Damit können die beiden Länder an allen Treffen des Militärbündnisses teilnehmen, sie können aber noch nicht abstimmen. Die Regierungen der 30 Nato-Länder müssen die Beitritte noch billigen. An diesem Verfahren ist meist auch das jeweilige nationale Parlament beteiligt. Schätzungen zufolge könnte es daher noch sechs bis acht Monate dauern, bis Finnland und Schweden tatsächlich in das Bündnis aufgenommen werden können.