Erdoğan blockiert Schwedens Nato-Beitritt Pokern bis zum Schluss

Schweden will noch vor dem Gipfel in Vilnius im Juli Nato-Mitglied werden. Doch der türkische Präsident Erdoğan verhindert weiter die Aufnahme. Eine Koranverbrennung in Stockholm dürfte die Verhandlungen nun deutlich erschweren.