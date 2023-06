»Beim Gipfel in Vilnius und in der Vorbereitung des Gipfels reden wir nicht über eine formelle Einladung«, sagte der Norweger nach einer Unterredung mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin. Stoltenberg lobte laut einer Mitteilung Deutschlands Beitrag bei der militärischen, finanziellen und humanitären Hilfe für die Ukraine.