Einwandererviertel in London »Nein, wir brauchen keine Monarchie«

Brixton, Süd-London. Einige Tage nach dem Tod der Queen Elizabeth II. scheint die ehemalige Regentin im größten Teil der britischen Hauptstadt allgegenwärtig zu sein. Hier sieht es anders aus.

Der Stadtteil ist die bekannteste Hochburg der karibischen und afrikanischen Diaspora in Großbritannien. Trauer um die verstorbene Königin ist hier kaum zu spüren. Vielen Menschen fehlt der persönliche Bezug zu den Royals.

Amina Abdullah, Verkäuferin

»Sie sind privilegierte Menschen. Wie kann ich mich mit ihnen identifizieren? Trotz allem sind sie auch Menschen, damit kann ich mich identifizieren. Abgesehen davon sind sie in ihrem Alltag von ihren Untertanen sehr weit entfernt, sehr weit.«

Wegen des Arbeitskräftemangels nach dem Zweiten Weltkrieg zogen fast 500.000 Menschen aus der Karibiknach Großbritannien - vor allem aus britischen Kolonien wie Jamaika oder Trinidad und Tobago. Viele ließen sich in Brixton nieder. Brixton war lange ein Dorn im Auge der Stadtverwaltung. Der Stadtteil ist arm, Anfang der 80er Jahren gab hier heftige Zusammenstöße mit der Polizei, bekannt als »Brixton Riots.« Bis heute fühlt sich die Community nicht gleichberechtigt.

William »Lez« Henry, University of West London

»Wir waren absolut nicht willkommen. Wir sind hier immer noch nicht willkommen. Ein Grund, warum wir heute immer noch dieses Gespräch führen, ist, dass Menschen wie ich, die in den 50er Jahren im Stadtteil Lewisham geboren wurden, gesagt wird, sie sollen nach Hause gehen. Wohin nach Hause?«

Professor William »Lez« Henry wurde in London geboren und hat jamaikanische Eltern. Heute leitet er das Programm »Global Black Studies« an der Westlondoner Universität, außerdem ist er Reggae-Musiker und Aktivist.

William »Lez« Henry, University of West London

»Es ist nicht so, dass wir kein Mitgefühl mit der Königsfamilie haben, weil sie eine geliebte Person verloren hat. Aber wir müssen realistisch sein. Der Grund, warum wir hier sind, ist der: Ihre Vorfahrin, Queen Elizabeth I., hat den afrikanischen Sklavenhandel institutionalisiert.«

Eine bis heute nicht verheilte Wunde stellen aus Sicht der Einwanderer die in der Kolonialzeit erlangten Reichtümer dar. Die britischen Kronjuwelen etwa zählen zu den wertvollsten Sammlungen der Welt.

Derek, Mobiler Friseur

»Sie sollte das Gold und die Diamanten in ihrer Krone an Afrika zurückgeben. All die Dinge, die sie unserem Land gestohlen hat. Und dann erst können wir sagen: Wir sind zivilisiert. Wer mordet, vergewaltigt und andere Menschen ausraubt, kann nicht behaupten, er sei zivilisiert, solange er die Reichtümer behält.«

Bis heute sieht man die Königsfamilie hier als Symbol für die enorme ungleiche Verteilung des Reichtums im Land.

Derek, Mobiler Friseur

»Nein, wir brauchen keine Monarchie. Alle müssen fair arbeiten. Wir brauchen wirklich keine Monarchie. Lasst uns das Geld in den Wohnungsbau, in Krankenhäuser, Jugendzentren, und in die Bildung stecken. Wir brauchen keine Monarchie. Nur eine Regierung. Andere Länder haben keine Monarchie, also warum sollten wir eine haben?«

Rufe nach einer Abschaffung der Monarchie sind nicht nur in den Straßen Brixtons zu hören. Anfang 2022 besuchten Prinz William und seine Frau Catherine Jamaika. Trotz eines Versöhnungsversuchs hagelte es Proteste. Der jamaikanische Premierminister Andrew Holness kündigte an, die Verbindung zur britischen Monarchie kappen zu wollen.

Laut Umfragen möchte eine Mehrheit der jamaikanischen Bevölkerung dem Beispiel von Barbados folgen, und offiziell eine republikanische Regierungsform annehmen.

Bedeutet der Tod der Queen nun auch eine Chance für die ehemaligen Kolonien?

William »Lez« Henry, University of West London

»Viele Personen in Machtpositionen sind immer noch in dieser kolonialen Mentalität gefangen. Sie können so tun, als ob sie die Monarchie nicht respektieren oder verehren, aber sie tun es doch. Die Queen ist weg, und jetzt heißt es einfach »Lang lebe der König«. Psychologisch wird sich nicht viel ändern. Und wenn sich in den Köpfen und vom Konzept her nichts ändert, frage ich mich: Werden sie jemals den Willen haben, reale Veränderungen zu wagen?«