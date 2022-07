Die Einfuhr von Gold und Goldschmuck aus Russland in die EU ist nun ebenfalls verboten – und zwar auch dann, wenn die Ware vorher in ein Drittland verkauft wurde. So heißt es im siebten Sanktionspaket gegen Russland, das am Donnerstagabend im EU-Amtsblatt veröffentlicht wurde. Es sende »ein starkes Signal an Moskau«, teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter mit. »Wir werden den Druck so lange wie nötig aufrechterhalten.« Moskau müsse weiterhin »einen hohen Preis für seine Aggression zahlen«.