Bei einer virtuellen Audienz mit Queen Elizabeth II. hat der neue deutsche Botschafter in Großbritannien, Miguel Berger, sein Beglaubigungsschreiben vorgelegt. Berger fuhr traditionell mit einer königlichen Kutsche im Londoner Buckingham-Palast vor, von wo aus er der Monarchin per Video zugeschaltet wurde. In einem kurzen persönlichen Gespräch habe der Diplomat der Königin für ihren Einsatz um Freundschaft und Aussöhnung zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland gedankt, teilte die Deutsche Botschaft mit.