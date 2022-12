Keine höflichen Grüße an Joe Biden: Der Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Joe Biden von seiner Liste für Neujahrsglückwünsche gestrichen. »Aktuell sind wir so tief in gegenseitiger Feindseligkeit, dass es sicherlich nicht zu Glückwünschen kommen wird«, zitierte russischen Nachrichtenagentur Interfax am Montag Putins Sprecher Dmitri Peskow.