Verbleib bei Frankreich Neukaledonische Separatisten wollen Referendum nicht anerkennen

Weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten beteiligte sich am Unabhängigkeitsreferendum in Frankreichs ehemaliger Kolonie. Separatisten-Anführer Wamytan will deshalb, dass die Einwohner Neukaledoniens erneut entscheiden.