Die Bundesregierung verurteilte die iranischen Angriffe. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, die Eskalation sei »nicht akzeptabel«. Deutschland sehe die Angriffe Irans auf die Region Kurdistan-Irak mit großer Sorge. »Wir fordern von Iran, die territoriale Integrität Iraks zu respektieren und die Angriffe sofort einzustellen.«

Irak bestellt Botschafter ein

Das Außenministerium in Bagdad kündigte an, den iranischen Botschafter einzubestellen, um ihm einen »Protestbrief« zu überreichen. Großbritannien verlangte von Iran, die »willkürlichen Bombardierungen« einzustellen und nannte die Angriffe »eine Verletzung der Souveränität und der territorialen Integrität des Irak«. Der Sicherheitsberater des Weißen Hauses in Washington, Jake Sullivan, sagte, die iranische Führung zeige durch die Angriffe weiterhin »eine eklatante Missachtung« des eigenen Volkes, seiner Nachbarn »und der in der UN-Charta verankerten Grundprinzipien der Souveränität und territorialen Integrität«.