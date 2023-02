»Die Niederschlagsmengen für die nächsten drei Tage zeigen, dass, obwohl es heute losgeht, der größte Teil des Regens am Montag erwartet wird«, warnte der Dienst. Das Auckland Emergency Management erklärte, es arbeite daran, 26 Notunterkünfte in der Stadt rechtzeitig für die Ankunft des wilden Wetters bereitzustellen.

Aufräumarbeiten auf Norfolk

Während Gabrielle immer näher rückt, hat die Fluglinie Air New Zealand angekündigt, mehrere internationale Langstreckenflüge am Montag zu streichen, dazu Flüge von den Tasmanischen und Pazifischen Inseln und Inlandsflüge in und aus Auckland.

Die Bewohner der australischen Insel Norfolk waren am Sonntag mit Aufräumarbeiten beschäftigt, nachdem der Zyklon Gabrielle am Samstag über das winzige Außengebiet im Pazifischen Ozean hinweggefegt war. Die Behörden waren nach eigenen Angaben dabei, Trümmer und Bäume von den Straßen zu räumen und die über Nacht ausgefallene Stromversorgung wiederherzustellen.