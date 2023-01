Die Wahl galt als Formalie, Hipkins war der einzige Kandidat für den Posten an der Staatsspitze. Auf einer Pressekonferenz in Wellington erklärte der neu gewählte Ministerpräsident, dass er sich geehrt fühle und optimistisch in die Zukunft schaue: »Dies ist das größte Privileg und die größte Verantwortung in meinem Leben. Ich bin voller Energie und freue mich auf die vor uns liegende Herausforderung.« In seiner Rede dankte er auch Ardern, die am Donnerstag überraschend ihren Rücktritt erklärt hatte. Die 42-jährige hatte das Land seit 2017 regiert.