So sehen Teile der neuseeländischen Nordinsel aus, nachdem Zyklon Gabrielle über sie hinweggefegt ist. Das Sturmtief sorgte über Nacht für Erdrutsche und Überschwemmungen, das öffentliche Leben stand an vielen Orten still.

Chris Hipkins, Neuseeländischer Premierminister

»Es war eine sehr schwere Nacht für die Neuseeländer im ganzen Land, besonders aber auf der oberen Nordinsel. Die Neuseeländer sind heute Morgen mit der Situation aufgewacht, das s Familien mussten ihre Häuser verlassen, «

Um die Betroffenen besser unterstützen zu können, rief die neuseeländische Regierung hat am Dienstag den nationalen Notstand aus - erst zum dritten Mal in der Geschichte des Landes. Die Armee ist in die betroffenen Gebiete ausgerückt, um zu helfen.

Mehr als drei Viertel der 5 Millionen Einwohner Neuseelands leben auf der Nordinsel, wo die Wucht des Sturms am stärksten zu spüren war.

Bereits am Morgen sind aber viele Bewohner mit Schaufel und Kübel tatkräftig im Einsatz.

O-Ton Bewohnerin von Coromandel

»Das ist mit nichts zu vergleichen, das ist einfach völlig drüber. Wirklich, der Donner und die Blitze und alles andere letzte Nacht war einfach schrecklich. Aber die Verwüstung ist einfach zum Weinen, um ehrlich zu sein, sehr erschütternd.«

Das Schlimmste scheint aber vorerst überstanden zu sein. Dennoch gelten für einen Großteil der Ostküste der Nordinsel und der oberen Südinsel weiterhin Unwetterwarnungen.