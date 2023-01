Sie ist so etwas wie ein globaler Politstar – auch nach ihrem Rücktritt. Bei ihrem letzten Auftritt im Amt zeigte sich Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern heiter, erleichtert und dankbar.

Ratana, Neuseeland

Es ist ihr letzter offizieller Auftritt als Premierministerin Neuseelands. Und dabei schafft es Jacinda Ardern, gekleidet in einem indigenen Federmantel, dem Ereignis eine sehr persönliche Note zu verleihen:

Jacinda Ardern, Premierministerin Neuseeland

»Es ist ein besonderes und symbolisches Gefühl, hier in Ratana zu sein - und dass dies offiziell meine letzte Veranstaltung als Premierministerin von Neuseeland ist. Es ist aus mehreren Gründen etwas Besonderes. Erstens: Wenn du gehst, dann geh mit einer Blaskapelle.«

Als Kulisse diente das jährliche Treffen von Politikern und Maori-Ältesten – auch das eine wohlüberdachte Geste.

Jacinda Ardern, Premierministerin Neuseeland

»Ich möchte, dass Sie wissen, dass meine überwältigende Erfahrung mit Neuseeland und den Neuseeländern in diesem Job von Liebe, Empathie und Freundlichkeit geprägt war. Das ist es, was die Mehrheit der Neuseeländer mir entgegengebracht hat. Und ich möchte, dass Sie wissen, dass ich mit einer größeren Liebe und Zuneigung für Aotearoa Neuseeland und seine Menschen gehe als zu Beginn meiner Tätigkeit. Und ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist. Meine letzten Worte lauten also: 'Nga mihi nui kia koutou katoa'. Ich bedanke mich aus tiefstem Herzen für das größte Privileg meines Lebens.«

Am 19. Januar hatte sie überraschend ihren Rücktritt verkündet. Als Grund dafür gab sie an, nicht mehr genug Energie für den aufreibenden Job zu haben. Arderns Begründung und der Mut, Schwäche zu zeigen, lobten viele Beobachter weltweit als Zeichen ihrer Stärke.



Jacinda Ardern, Premierministerin Neuseeland

»Ich bin bereit, viele Dinge zu sein. Ich bin bereit, eine Hinterbänklerin zu sein, ich bin bereit, eine Schwester und eine Mutter zu sein.«

Ihr Nachfolger im Amt, der Sozialdemokrat Chris Hipkins, bisheriger Polizei- und Erziehungsminister, soll am Mittwoch als neuer Premierminister vereidigt werden