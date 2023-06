Die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) ist bei der Parlamentswahl in Griechenland am Sonntag ersten Teilergebnissen zufolge stärkste Partei geworden. Nach Auszählung von rund einem Drittel der Wahllokale kam seine Partei Nea Dimokratia (ND) am Sonntagabend auf mehr als 40 Prozent der Stimmen. Die linke Syriza-Partei des ehemaligen Regierungschefs Alexis Tsipras errang demnach nicht einmal 18 Prozent der Stimmen.