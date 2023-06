Die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) ist bei der Parlamentswahl in Griechenland am Sonntag Prognosen zufolge stärkste Partei geworden. Die Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis erreichte zwischen 40 und 44 Prozent der Stimmen, ergaben Prognosen auf Basis von Nachwahlbefragungen des Staatssenders ERT. Die größte Oppositionspartei, die linke Syriza unter Parteichef Alexis Tsipras, soll demnach auf 16 bis 19 Prozent der Stimmen kommen.