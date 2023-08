Vergangene Woche wurde das Parlament aufgelöst. Die nächsten Wahlen sollen laut Verfassung innerhalb von 90 Tagen stattfinden, also spätestens im November. Die scheidende Regierung hatte allerdings in den letzten Tagen ihrer Amtszeit eine neue Volkszählung genehmigt.

Die Wahlkommission muss nun die Wahlkreise an die Ergebnisse des Zensus anpassen. Am Donnerstag teilte der Kommissionsleiter dann mit, man wolle bis Mitte Dezember so weit sein. Erst danach könne man einen Wahltermin festlegen.