In Jersey City kündigte Bürgermeister Steven Fulop an, dass die Polizei an den sieben Synagogen der Stadt postiert werde und in der gesamten jüdischen Gemeinde zusätzliche Fußpatrouillen eingesetzt würden. Im Jahr 2019 hatten zwei Angreifer aus antisemitischem Hass in einem koscheren Markt in Jersey City drei Menschen und einen Polizeibeamten getötet.

In Hoboken, einem Nachbarort von Jersey City, wurden die Patrouillen an einer Synagoge und einem jüdischen Zentrum ebenfalls verstärkt.