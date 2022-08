Diplomaten und ihre Familien genießen in den Ländern, in denen sie arbeiten, Immunität. Diese Abmachung gibt es seit dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen aus dem Jahr 1961. Diplomaten stehen so unter besonderen Schutz, um nicht aus politischen Gründen belangt werden zu können. Es handelt sich um einen völkerrechtlichen Vertrag, dem fast alle Länder der Welt beigetreten sind. Doch es kommt weltweit immer wieder zu Fällen, in denen Diplomaten oder ihre Familienangehörigen die Gesetze des Gastlandes brechen.