Mitten in Manhattan fängt ein Kran am Mittwochmorgen Feuer – dann bricht ein Teil ab und streift beim Herunterstürzen ein Hochhaus.

Nach Angaben von New Yorks Bürgermeister Eric Adams wurden zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr und vier Menschen, die in der Gegend unterwegs waren, von herabfallenden Trümmern leicht verletzt.

Anwohner:

»Es gab eine riesige Explosion. Alle im Gebäude müssen sie gehört haben. Ich wette, dass es alle in einem Radius von fünf Blocks gehört haben. Teile flogen überall herum und die Leute fingen an zu rennen und gerieten in Panik.«

»Ich habe geschlafen. Es war gegen 7.30 Uhr, das Beben des Gebäudes weckte mich auf und gleich nach dem Beben hörte ich ein großes Krachen. Dann habe ich die Vorhänge meines Fensters geöffnet und sehe die riesigen Flammen, die aus der Spitze des Krans kommen. Und dann schaue ich auf die Straße hinunter und sehe, wie das Teil, das die schweren Lasten für den Bau anhebt, auf die Straße stürzt.«

Nach Angaben der Feuerwehr ist der Brand mittlerweile gelöscht. Rund 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Jetzt soll geklärt werden, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Der Kranführer soll sich bei Ausbruch des Feuers noch im Kran befunden haben. Als er das Feuer nicht unter Kontrolle bekam, brachte er sich in Sicherheit und blieb unverletzt.