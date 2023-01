Die Familie würde Dinge abstreiten, die eindeutig in ihrem Wissen liegen und Verteidigungen verwenden, die »wiederholt von diesem Gericht als frivol und unbegründet abgelehnt wurden«. So habe Trump beispielsweise bestritten, während seiner Zeit im Weißen Haus als »inaktiver Präsident« der Trump Organization fungiert zu haben. Dabei habe er in einer eigenen eidesstattlichen Aussage in einem anderen Prozess am 18. Oktober 2021 genau dies behauptet.

»Es sieht nicht so aus, dass dies etwas gebracht hat«

Das Gericht habe die Angeklagten und ihre Anwälte bereits ermahnt, heißt es weiter – aber nicht von seinem Ermessen Gebrauch gemacht, Sanktionen zu verhängen. »Es sieht nicht so aus, dass dies etwas gebracht hat.« Zur Höhe einer möglichen Geldstrafe wurden in dem Schreiben keine Angaben gemacht.