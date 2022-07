Der Videoleitfaden »Nuclear Preparedness«, übersetzt in etwa »nukleare Vorsorge«, wurde von der Stadt in Auftrag gegeben und gibt Tipps, was nach einer nuklearen Explosion zu tun ist. »Es hat einen Atomangriff gegeben«, sagt eine Schauspielerin, »fragen Sie mich nicht, wie oder warum. Sie sollen nur wissen, dass der große Angriff stattgefunden hat«. Dann listet sie drei Schritte auf, an die sich jede und jeder halten möge.