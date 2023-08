Mord an schwulem Voguing-Tänzer in New York »Ihr Ziel ist es, uns unsichtbar zu machen«

O’Shae Sibley kam nach New York, um Tänzer zu werden. In der queeren Ballroom-Szene fand er seine Community. Doch nun wurde er Opfer einer neuen, von rechts angefachten Welle an Hassverbrechen.

, New York Von Marc Pitzke