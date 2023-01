Nach der Schusswaffenattacke in einer New Yorker U-Bahn im vergangenen April hat sich der mutmaßliche Täter des Terrorismus in zehn Fällen schuldig bekannt. Bei einer Anhörung vor einem Bundesgericht im New Yorker Stadtteil Brooklyn gab der 63-Jährige am Dienstag zu, im morgendlichen Berufsverkehr auf zehn Fahrgäste geschossen zu haben. Ihm droht nun lebenslange Haft.