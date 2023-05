An einer Abgabestation in Brooklyn sollen 90 Waffen in nur drei Stunden abgegeben worden sein. In Syracuse soll ein Mann eine ganze Sammlung übergeben und dafür 5000 Dollar in Gutscheinen erhalten haben. In der Gemeinde, in der die Anzahl der Morde zuletzt stark gestiegen war, wurden insgesamt mehr als 750 Schusswaffen von Einwohnern abgegeben.

Die Einwohner von New York konnten die Waffen abgeben, ohne ihre Personalien zu nennen oder weitere Fragen zur Herkunft beantworten zu müssen. In New York City hat die Polizei zudem dauerhaft ein Programm eingerichtet, um die Bürger zur Abgabe ihrer Waffen anzuspornen. Beim »Cash for Guns«-Programm gibt es 200 Dollar pro Waffe. Die Teilnehmer können Einzelheiten zur Abgabe bei ihrer lokalen Polizeistation erfahren. Auch hier müssen keine Ausweisdokumente gezeigt oder Fragen beantwortet werden.