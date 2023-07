Für die Ampel ist das ein erneuter Schlag. Das Gesetz muss jetzt entweder in einer Sondersitzung des Bundestags in der Sommerpause verabschiedet werden – oder aber es wird alles bis nach der Sommerpause vertagt und findet dann mitten in den Landtagswahlkämpfen in Hessen und Bayern statt. Bis dahin hätte der Heizungsstreit eigentlich längst vergessen sein sollen.

Die Ampel hat es mit ihrem Gesetzesbeschleunigungswahn übertrieben – und das ist nun die Quittung. Was in der Energiekrise sinnvoll war, wurde zuletzt bisweilen zur lieben Gewohnheit: Die zweite und dritte Lesung eines Gesetzes mal eben an einem Tag abhandeln. Im Fall des Heizungsgesetzes bestand eigentlich kein Notfall, die Regierung wollte es nur nach dem ganzen Ärger möglichst schnell vom Tisch haben. Nun verfolgt der Ärger die Ampel vielleicht noch bis in den Herbst. Der einzige Hoffnungsschimmer: Bis dahin müsste zumindest der Streit ums Elterngeld gelöst sein.

Ich habe meinen Kollegen Martin Knobbe, Leiter des SPIEGEL-Hauptstadtbüros, nach seiner Einschätzung gefragt. Er sagt: »Das Bundesverfassungsgericht hat – wie ich finde: richtigerweise – das Recht der Parlamentarier gestärkt, sich ausführlich mit den Gesetzesvorhaben der Regierung zu beschäftigen – gerade in einem so grundsätzlichen Vorhaben wie dem Gebäudeenergiegesetz, das sehr viele Menschen in Deutschland betrifft. Das ist eine Stärkung der parlamentarischen Demokratie.«

Erfolgreicher Eilantrag: Verfassungsgericht stoppt Abstimmung von Gebäudeenergiegesetz

Eine Gewissensentscheidung zur Suizidbeihilfe

Heute muss jeder Parlamentarier und jede Parlamentarierin im Bundestag eine Gewissensentscheidung treffen: Wie steht er oder sie zum assistierten Suizid? Das Thema betrifft in erster Linie erwachsene Menschen, die den Zeitpunkt ihres Todes selbst bestimmen wollen – und sich nicht unerträglichen Schmerzen oder Geräten ausliefern wollen. In der Vergangenheit fuhren viele Deutsche, die eine Freitodbegleitung wünschten in die Niederlande, in die Schweiz oder nach Österreich, wo es deutlich liberalere Gesetze gibt.