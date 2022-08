»Ehrliche Menschen haben nichts zu befürchten«, versicherte Kim. »Tragen Sie Ihre Papiere sicherheitshalber bei sich. Sie können Ihren Hund in der Nähe Ihrer Wohnung ausführen, Kinder dürfen im Hof spielen, aber versuchen Sie, zu Hause zu bleiben.«

Kim hatte bereits im Juli eine Prämie von 100 Dollar für Informationen versprochen, die zur Identifizierung von Kollaborateuren führen, welche den Besatzern die Aufmarschorte ukrainischer Truppen verraten oder ihnen helfen, potenzielle Ziele für Bombenangriffe ausfindig zu machen.

Gas-Notfallplan

Der Ende Juli vereinbarte Gas-Notfallplan der EU tritt kommende Woche in Kraft. Die Mitgliedsländer hätten den Plan formell angenommen, teilte die tschechische EU-Ratspräsidentschaft am Freitag in Brüssel mit. Er werde nun zu Beginn der kommenden Woche im Amtsblatt der EU veröffentlicht und trete am Folgetag in Kraft. Der Plan sieht freiwillige Einsparungen im Winter in Höhe von 15 Prozent pro Land vor.

In der Verordnung sind zahlreiche Ausnahmen für Staaten oder Sektoren wie die Lebensmittelindustrie vorgesehen. Ob das geplante Einsparziel von insgesamt 45 Milliarden Kubikmeter Gas so erreicht werden kann, ist unklar.

Deutschland muss in diesem Winter voraussichtlich aber deutlich mehr Gas sparen als andere Länder. So sollen bei einem möglichen russischen Gaslieferstopp massive Probleme für die Industrie oder sogar eine Rezession verhindert werden, hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach der Einigung in Brüssel gesagt. Er verwies auf die »strategischen Fehler« der Vorgängerregierungen und die hohe deutsche Abhängigkeit von russischem Gas.