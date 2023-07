Die Lage am Morgen

Nach dieser Definition ist Tesla-Besitzer Elon Musk absurd reich – und die Website, die er überteuert gekauft hat, um sie herunterzuwirtschaften und umzutaufen, hieß früher einmal Twitter. Nun soll sie »X« heißen. Musk behauptet, er wolle daraus eine neue Art von App entwickeln, eine »Everything App«, die viel mehr kann als der bisherige Kurznachrichtendienst für News und Albernheiten.

Es klingt nach einer Art WeChat für die Welt – nach dem Vorbild der chinesischen App, mit der man shoppen, zahlen und kommunizieren kann. Das klingt gut, allerdings stellen sich viele Fragen. Zum Beispiel, wie Musk die Entwicklungskosten dafür bezahlen will – denn bisher zahlt er noch nicht einmal mehr die Miete für manche der Räumlichkeiten seiner Firma, für die er zudem Milliarden an Zinsen aufwenden muss. Und zweitens stellt sich die Frage, ob er diese neue App so schnell entwickeln kann wie ihm die Nutzer davonrennen.

Denn nur weil man absurd reich ist, haben die eigenen Kunden noch lange nicht Lust, Versuchskaninchen im gigantischen Ego-Projekt eines selbstverliebten Milliardärs zu sein.

Ein Tweet heißt übrigens neuerdings »Xeet«. Alles klar?

SPIEGEL-Podcast: Die Geschichte der fragwürdigen Luca-App

Scheitern als Chance: Die Luca-App sollte Gesundheitsämtern bei der Bekämpfung der Coronapandemie helfen, Millionen Menschen haben sie mehr oder freiwillig auf ihren Handys installiert. Der Nutzen ist rückblickend mehr als fraglich. Aber damit halten sich die Luca-Macher nicht auf – sie haben ganz andere Pläne für die mit Steuergeld groß gemachte App. Die Geschichte der Luca-App können Sie in vier Podcast-Folgen hören. »Ausgecheckt – das Luca-System« ab jetzt jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Mit SPIEGEL+ gibt es alle Folgen schon jetzt.

Ausgecheckt – das Luca-System: Die Geschichte des fantastischen Erfolgs und Misserfolgs der Luca-App.

Hier geht's zum aktuellen Tagesquiz

Die Startfrage heute: Welches der folgenden Länder ist am längsten Mitglied der Nato?

Gewinner des Tages …

…ist das Kino. Am vergangenen Wochenende hat es sich kommerziell erstmals so richtig von der Pandemie erholt. Der Doppelstart von »Barbie« und »Oppenheimer« war das erfolgreichste Kinostart-Wochenende seit 2019, als »Avengers: Endgame« in die Kinos kam und in Nordamerika 400 Millionen einspielte. »Barbie« und »Oppenheimer« spielten nun zusammen rund 300 Millionen ein. In den USA allein waren es für »Barbie« 155 Millionen, für »Oppenheimer« 80,5 Millionen US-Dollar. Und diese Zahlen sollten nicht nur die Filmkonzerne freuen, sondern auch jeden Kinobegeisterten.