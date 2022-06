Die Lage am Morgen Was ist, wenn Spanien deutsche Panzer an die Ukraine liefert?

41 Prozent der Tory-Abgeordneten haben ihm nach einer Serie von Skandalen ihr Misstrauen ausgesprochen: Das sind 148. Eine Mehrheit von 211 Abgeordneten unterstützte Johnson zwar, aber der Premier ist nach dieser Abstimmung angeschlagen. Sein Ergebnis ist schlechter als das seiner Vorgängerin Theresa May, die ebenfalls ein Misstrauensvotum überstand – und sechs Monate später nicht mehr im Amt war.

Der Regierungspartei droht nun eine lange Phase der Agonie mit einem unpopulären Regierungschef, der nach den Corona-Partys am Regierungssitz bei zwei Dritteln der Briten abgeschrieben ist, und der in seiner eigenen Partei kaum noch über Autorität verfügt. Ende Juni stehen in zwei wichtigen Wahlkreisen Nachwahlen an. Nach heutigem Stand werden die Tories dort deutlich verlieren. Das könnte die Position von Johnson weiter schwächen. Allerdings müsste Johnson von sich aus zurücktreten – denn er kann nach der knapp gewonnenen Abstimmung in seiner Partei ein Jahr lang nicht mehr herausgefordert werden.

Die eigentliche Siegerin des Misstrauensvotums ist die britische Labour-Partei, die größte Oppositionspartei im Land – während die Konservativen aus ihren innerparteilichen Machtkämpfen auch sechs Jahre nach der Brexit-Abstimmung nicht herausfinden.

Was sagt Merkel eigentlich zu allem?

Heute will Angela Merkel zum ersten Mal, seit sie nicht mehr Kanzlerin ist, öffentlich sprechen: Sie unterhält sich mit meinem SPIEGEL-Kollegen Alexander Osang auf der Bühne des Berliner Ensembles – und alle Journalisten dürften ihn darum beneiden, natürlich auch ich selbst, denn: Was möchte man jetzt nicht alles von Merkel wissen! Was hat sie seit Herbst gemacht? Wie hat sie den Kriegsbeginn erlebt? Und natürlich: Was hätte sie rückblickend gern anders gemacht? Der Krieg stellt vieles infrage, was an Merkels Kanzlerschaft erfolgreich schien, ihre Rolle als Vermittlerin zu Putin in der Ukraine, ihr politisches Erbe als Ganzes erscheint in einem anderen Licht.