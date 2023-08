Die Lage am Morgen

Zudem könnte ein künftiger US-Präsident, wer auch immer es sein wird, Trump in diesem Fall nicht begnadigen. Denn Trump würde nach Gesetzen des Bundesstaats angeklagt und nicht nach nationalen Gesetzen. Im Fokus der Ermittlung steht auch Trumps Anwalt Rudy Giuliani – und 16 »falsche Elektoren«, die von Republikanern anstelle der offiziellen Wahlleute nach Washington zur Präsidentenwahl entsandt werden sollten.

Und schließlich könnte das Verfahren in Georgia womöglich als einziges der vier im Fernsehen übertragen werden, weil die Hürden in dem Bundesstaat dafür deutlich niedriger liegen. Falls es so kommt, wäre auch das nicht unbedeutend: Schließlich ist Trump ein Politiker, der im Fernsehen gemacht wurde – und wenn die Wählerinnen und Wähler auch ein Gerichtsverfahren gegen ihn verfolgen könnten, hätte das gewiss eine Wirkung.

Bundesstaat Georgia: Gericht sorgt mit versehentlicher Anklageschrift gegen Trump für Verwirrung

Erst Afghanistan, nun Mali: das Drama der Ortskräfte

Leider scheint sich die Geschichte zu wiederholen: In Mali haben Übersetzer der Bundeswehr einen Brief an die Bundesregierung geschrieben, um Schutz für sich und ihre Familien zu erbitten – das berichtet meine Kollegin Marina Kormbaki. Seit 2013 ist die Bundeswehr in dem westafrikanischen Staat im Einsatz, nun müssen die internationalen Truppen auf Bitten der malischen Regierung abziehen. Denn die will sich lieber mit Russland als mit Frankreich verbünden. Und so müssen die rund 400 Ortskräfte der Bundeswehr Racheakte gegen sich selbst und ihre Liebsten fürchten.