Die Lage am Morgen

Das Auslandsressort des SPIEGEL, für das ich verantwortlich bin, hat in diesem Jahr enorm viel Kraft und Ressourcen aufgewendet, um für Sie über diesen Krieg zu berichten. Meine Kolleginnen und Kollegen waren vor dem 24. Februar, am Tag des Angriffs selbst und auch seither fast ununterbrochen in der Ukraine unterwegs; es gab kaum einen Tag, an dem keine Reporterin und kein Reporter des SPIEGEL im Land war, in den Städten und hinter den Frontlinien. Und wir berichten zugleich – auch wenn das nicht einfacher geworden ist – weiterhin mit einem festen Büro aus Moskau; natürlich erzählen wir auch von den Folgen des Krieges auf dem ganzen Kontinent.

Wir sind mit so vielen Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine, weil wir es für wichtig erachten, nicht nur aus der Ferne zu analysieren, sondern konkret vor Ort zu erzählen, was Krieg bedeutet. Ich möchte deshalb diese »Lage« ausnahmsweise nutzen, um auf die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen hinzuweisen, die in diesem Jahr für Sie in der Ukraine und in Russland unterwegs waren. Hier stelle ich Ihnen eine Reihe von Texten aus dem Jahr über diesen Krieg zusammen, es ist nur eine kleine Auswahl:

Leider sieht es überhaupt nicht so aus, dass der Krieg im neuen Jahr bald endet. Der russische Präsident Wladimir Putin kündigte zuletzt eine weitere Militarisierung der Gesellschaft an, in der Ukraine herrscht die Sorge vor einem erneuten Angriff auf Kiew .

Wir werden auch im neuen Jahr für Sie aus der Ukraine, aus Russland und über diesen Krieg und seine Auswirkungen auf Deutschland und auf Europa berichten. Und natürlich vor allem über seine Folgen für das angegriffene Land: Dazu gehört auch das Leid der Zivilbevölkerung in der Ukraine, die Weihnachten wegen der russischen Angriffe auf Infrastruktur mit wenig Strom und ausfallenden Heizungen verbringen muss.

Selenskyj gelang in Washington, was Biden in Kiew nicht schaffte: Dem ukrainischen Präsidenten ist es gelungen, in einer großen Rede vor dem US-Kongress an die Herzen der Amerikaner zu appellieren. Joe Bidens Rede im Kiewer Parlament 2015 war weniger erfolgreich.

»Dieser Kampf wird darüber bestimmen, in welcher Welt unsere Kinder leben«: Wolodymyr Selenskyj hat in einer dramatischen Rede vor dem US-Kongress auf die Lieferung von schweren Panzern und Kampfflugzeugen gedrängt. Der Applaus war frenetisch. Aber wie lange hält die Euphorie?

Haushaltsentwurf mit Ukraine-Hilfen passiert US-Senat: Kurz vor einem möglichen Shutdown haben Demokraten und viele Republikaner einen Etat-Entwurf gebilligt. Enthalten ist in diesem auch zivile und militärische Unterstützung für die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland.

Weihnachten ist meist eine nachrichtenarme Zeit. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Ich wünsche Ihnen eine geruhsame und schöne Zeit zum Jahresende. Die nächste »Lage« erscheint am 27. Dezember. Ich wünsche Ihnen jetzt schon alles Gute fürs nächste Jahr – auf dass es weltpolitisch gesehen ein erfreulicheres werde.

… ist der Bundesnachrichtendienst. Ein BND-Mitarbeiter soll Staatsgeheimnisse an Russland verraten haben. Der Beamte wurde festgenommen, Büros des BND wurden durchsucht.