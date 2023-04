Die Lage am Morgen

Trump, ein Meister des Showeffekts, soll von der Idee besessen sein, sich in Handschellen zum Gericht führen zu lassen, berichtete vergangene Woche die »New York Times« . Der Mann, der in Bildern denkt, konnte sich keinen besseren Auftritt vorstellen als den »perp walk«, den öffentlichen Spießrutenlauf für Angeklagte, wie er in den USA üblich ist. Dem allerdings wird der Secret Service kaum zustimmen, der noch immer für die Sicherheit des Ex-Präsidenten zuständig ist. Sicherlich wird es einen »mugshot« geben, das Polizeifoto von Tatverdächtigen, das in den USA ein kulturelles Phänomen ist. Dass es um die Welt gehen wird, ist jetzt schon garantiert.