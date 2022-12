Die Lage am Morgen Eine ziemlich üble Woche für Donald Trump

Der Besuch Wladimir Putins im Nachbarland Belarus deutet darauf hin, dass der russische Präsident den Druck auf seinen Minsker Amtskollegen Alexander Lukaschenko erhöht, sich am Krieg zu beteiligen: Lukaschenko ist seit 28 Jahren an der Macht, und er ist von Putin abhängig. Bisher hat er zwar zugelassen, dass russische Truppen von belarussischem Territorium aus die Ukraine angreifen. Eigene Truppen hat er aber nicht in die Schlacht geschickt; die eigene Bevölkerung hätte er dabei massiv gegen sich. Zuletzt musste er öffentlich dem Eindruck widersprechen, dass die Russen ohnehin alles in Belarus kontrollierten – was ja schon per se ein Zeichen der Schwäche ist.

Doch kann Lukaschenko sich dem russischen Druck entziehen? Putin kam in Begleitung seines Außen- und seines Verteidigungsministers. Was das Ziel des Besuchs war, blieb unklar, aber die Ukraine warnt seit Tagen, dass entweder eine neue russische Offensive auf Kiew bevorstehen könnte – oder ein Angriff auf westliche Waffenlieferungen in der Westukraine; vielleicht sogar schon im Januar. Kein Grund jedenfalls, von einer baldigen Ermattung der Kampfhandlungen auszugehen. Eher stellt sich für Deutschland und die Nato einmal mehr die Frage, ob die militärische Unterstützung der Ukraine nicht wieder verstärkt werden muss.

Und dann muss sich Deutschland in diesen Tagen natürlich auch fragen, wie es sich eigentlich selbst militärisch unterstützen kann: Da von 18 »Puma«-Panzern der Bundeswehr kein einziger einsatzbereit war für die Nato-Eingreiftruppe, tritt Verteidigungsministerin Christine Lambrecht nun die Flucht nach vorn an, wie meine Kollegen Matthias Gebauer und Marina Kormbaki berichten.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht: Heute ist der 300. Kriegstag. Laut Selenskyj starben bisher knapp 99.000 Soldaten Russlands. Und: Der Kremlchef spricht über eine »extrem schwierige« Lage. Der Überblick.

Stararchitekt Norman Foster stellt in Charkiw Pilotprojekte zum Wiederaufbau der Stadt vor: Noch ist kein Ende des Krieges in der Ukraine abzusehen. Doch der Bürgermeister von Charkiw und der britische Architekt Norman Foster arbeiten bereits an einem Wiederaufbauplan. Nun kam es zu einem Treffen in der Stadt.

Ein Deckel voller Löcher: Die EU-Energieminister haben nach großem Verhandlungsdrama einen Gaspreisdeckel beschlossen, der kaum noch etwas deckeln dürfte. Die wirklich klugen Beschlüsse des Tages finden leider kaum Beachtung.

Schlechte Nachrichten für Trump

Donald Trump soll angeklagt werden, unter anderem wegen Anstiftung zu einem Aufstand: Das ist der Wunsch einer Mehrheit im Untersuchungsausschuss des US-Kongresses zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Am Montag war die letzte Sitzung des Ausschusses – und am Ende gaben die Demokraten, aber auch Republikaner wie Liz Cheney, ein eindeutiges Votum ab: Sie empfehlen dem Justizministerium, Trump in vier Punkten anzuklagen.