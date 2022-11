Die Lage am Morgen Verurteilen die Chinesen nun Putins Krieg?

Während Putin sich kaum je in der Öffentlichkeit zeigt, fuhr der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag in die zurückeroberte Stadt Cherson, die neuerdings direkt an der Frontlinie liegt. Das folgt einem Muster, wie SPIEGEL-Reporter Alexander Sarovic im Video berichtet: Selenskyj hat bisher fast alle größeren Orte kurz nach der Befreiung sofort besucht.

Sarovic und sein SPIEGEL-Kollege Christian Esch sind seit Tagen im befreiten Cherson unterwegs und sprechen mit Menschen, die die acht Monate Besatzung überstanden haben. Einige berichten – wie auch in anderen befreiten Orten – von Folter durch russische Soldaten. Obwohl die Stadt derzeit kaum bewohnbar ist, weil Strom und fließendes Wasser fehlen, berichten die Reporter von einer spürbaren Euphorie in der Stadt. Lesen Sie ihren Bericht hier:

Recherche zeigt: Es gibt Hunderte kriminelle Honorarkonsuln

Wissen Sie, was Honorarkonsuln sind? Man könnte sie als eine Art Ehrendiplomaten bezeichnen: Sie sind oft im Hauptberuf Geschäftsleute oder Anwälte, übernehmen aber für einen fremden Staat ehrenhalber diplomatische oder konsularische Aufgaben – manchmal einfach nur Lobbyarbeit, manchmal stellen sie aber auch Pässe aus oder betreuen Touristen. Eine internationale Recherche, an der der SPIEGEL beteiligt war, zeigt aber nun: Mehr als 500 Honorarkonsuln weltweit sind alles andere als honorig – und in Kriminalfälle und Skandale verwickelt. Selbst verurteilte Waffenhändler, Drogendealer, Sexualstraftäter und sogar Mörder sind oder waren als ehrenamtliche Diplomaten tätig.

An der Recherche des International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) und der US-Rechercheplattform ProPublica beteiligten sich fast 60 Medien in 46 Ländern, in Deutschland waren es neben dem SPIEGEL auch NDR, WDR und »Süddeutsche Zeitung«. Die Veröffentlichungen, die in diesen Tagen weltweit unter dem Titel »Shadow Diplomats« – zu Deutsch: Schattendiplomaten – publik werden, beleuchten ein System, das kaum nennenswerten Kontrollen unterliegt, obwohl es mit erheblichen Privilegien verbunden ist. Und die werden, das belegt eine systematische Analyse von Gerichtsdokumenten, Regierungsberichten und Zeitungsarchiven auf sechs Kontinenten, seit Jahren im großen Stil missbraucht.

Die Praxis, Honorarkonsuln zu ernennen, ist aus dem Ruder gelaufen – den Titel kann man oft sogar kaufen. Dafür erhält man sogar eine gewisse diplomatische Immunität, die nicht wenige Honorarkonsuln offenbar dazu verleitet, krumme Dinger zu drehen. Einige besonders verrückte Fälle finden Sie hier – und ein Überblicksstück hier:

