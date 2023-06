Die Lage am Morgen

Was für eine bizarre Gleichzeitigkeit: Am selben Tag, an dem die erschöpfend, lange Liste von 37 Anklagepunkten gegen Donald Trump in Florida öffentlich wird, muss in Großbritannien der ehemalige Premierminister Boris Johnson von seinem Amt als Abgeordneter zurückgetreten – weil er das Parlament belogen hatte, wie eine Untersuchungskommission feststellte. Er selbst sieht sich als Opfer einer Verschwörung – dahinterstecke, behauptet er, dass der Brexit rückgängig gemacht werden solle.

Die Gleichzeitigkeit ist Zufall, aber Trump und Johnson waren sich immer in einer Sache ähnlich: Sie vertraten beide den Populismus eines narzisstischen Anführers. Es ist kein Wunder, dass solche Figuren dazu neigen, sich zu überschätzen und sich über dem Gesetz zu glauben. Und dass sie dann auch auf die Nase fallen. Der Populismus als solcher ist trotz dieser überraschenden Doppelnachricht natürlich noch lange nicht am Ende, im Gegenteil, die politische Karriere von Boris Johnson vorläufig allerdings schon. Und die von Donald Trump?

Man könnte sagen, dass Trump auch deshalb Präsident wurde, weil er es schaffte, Hillary Clintons nachlässigen Umgang mit vertraulichen Informationen als schwerwiegender darzustellen als seine ganze Lebensgeschichte voller Verfehlungen. Doch nun holt ihn der Umgang mit vertraulichen Dokumenten selbst ein, die Anklageschrift wirkt auf den ersten Blick vernichtend: Da sind jetzt die entlarvenden Bilder mit Kisten voller vertraulicher Unterlagen, die er überall lagerte. Da sind die verbürgten Zitate von ihm, in denen er darüber spricht, die Geheimdokumente einfach verschwinden zu lassen. Und da sind seine Anwälte – die angesichts dieser Stresssituation ihres Klienten kapituliert haben und zurückgetreten sind. Nein, so richtig gut sieht das alles nicht aus.

Am nächsten Dienstag muss Trump in Florida vor Gericht erscheinen, er wird angeklagt – bereits zum zweiten Mal. Das Verfahren in New York, bei dem er wegen sexueller Übergriffe zu Zahlungen in Millionenhöhe verurteilt wurde, liegt nur wenige Wochen zurück. Und schon bald könnten weitere Anklagen auf ihn zukommen: In Georgia, wo er nach seiner Wahlniederlage Druck auf die Behörden ausübte, die Wahl in seinem Sinne nachträglich zu fälschen. Die Trumpsche Präsidentschaft löst sich also nachträglich auf in eine Reihe von Gerichtsprozessen – während die nächste bereits wieder als Gespenst vor der Tür steht. In Florida hat Trump erst mal Glück: Der Richter, dem er dort gegenübertritt, wurde von Trump selbst ernannt und hat schon in der Vergangenheit in dessen Sinne entschieden. Aber das ändert nichts daran, dass Trumps Gerichtsverfahren für seine Kandidatur im Rennen zum Präsidentschaftswahlkampf ein Risiko sind, das unkalkulierbar ist.

Der Schuldige am Dammbruch ist Putin

Es sind katastrophale Bilder der Zerstörung, die von der Flutkatastrophe in der Ukraine nach und nach zu uns gelangen: Selbst in der Stadt Odessa am Schwarzen Meer, die weit weg von der Mündung des Dnjepr liegt, werden aus dem Überflutungsgebiet Müll, Alltagsgegenstände, sogar Kühlschränke angeschwemmt. Ganze Minenfelder wurden davon geschwemmt, die ganzen verheerenden Folgen werden erst in Tagen und Wochen zu sehen sein. Viele Menschen haben nach dem Krieg nun auch noch durch das Wasser ihre Lebensgrundlage verloren.