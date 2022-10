Die Lage am Morgen

Mein Kollege Christian Esch erlebte gestern gewissermaßen die Definition von Reporterglück. Er befand sich gerade im Zug von Polen nach Kiew, als bekannt wurde, dass der Friedensnobelpreis in diesem Jahr an Menschenrechtler in Russland, Belarus und der Ukraine geht: an den inhaftierten belarussischen Menschenrechtsanwalt Ales Beljazki, die in Russland mittlerweile verbotene Organisation Memorial und das ukrainische Center for Civil Liberties. Die Vorsitzende der ukrainischen Organisation, Oleksandra Matwijtschuk, postete kurz danach ein Selfie von sich: Sie befinde sich im Zug nach Kiew und entschuldige sich bei allen, die sie gerade nicht telefonisch erreichen könnten. Sie saß im selben Zug wie SPIEGEL-Korrespondent Esch. Kurz entschlossen machte er sich auf die Suche nach ihr – und konnte als einer der ersten ein Interview mit ihr führen.

Die Friedensnobelpreisträgerin Matwijtschuk sagte in dem Gespräch, sie freue sich, weil der Preis an Menschen gehe, »die den größeren Teil ihres Lebens gegen das gemeinsame Böse gekämpft haben, nämlich die autoritären Regime von Putin und Lukaschenko«. Während einige Ukrainer die Entscheidung des Komitees kritisierten, die ukrainische Organisation gemeinsam mit Organisationen vermeintlicher »Brudervölker« auszuzeichnen, widerspricht Matwijtschuk: »Ich sehe das keinesfalls als Versuch, die Länder selbst in einen Topf zu werfen. Ales Beljazki und Alexander Tscherkassow von Memorial kenne ich seit vielen Jahren. Ihre Haltung und ihre Hilfe seit dem Beginn des Krieges 2014 habe ich nicht vergessen. Sie haben die Dinge stets beim Namen genannt, deshalb sitzt Ales Beljazki jetzt im Gefängnis, und Memorial ist verboten worden. Man kann die Ukraine, die um ihre Freiheit kämpft, nicht auf eine Ebene stellen mit Russland, das einen Angriffskrieg führt, und mit Belarus, das auch ein Teil dieses Krieges geworden ist. Es geht nicht um die Länder, sondern um Menschen, die sich dem gemeinsamen Bösen entgegengestellt haben.«

