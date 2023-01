Die Lage am Morgen

Na gut, hieß es immer wieder aus Berlin: Man habe zwar noch keine Entscheidung gefällt, wie man zur Forderung von Staaten wie Polen stehe, ihre Leoparden an die Ukraine abzugeben – aber: Die Polen hätten ja noch gar keinen Antrag ausgefüllt. (Dass die Regierung in Warschau seit Tagen lautstark öffentlich die Genehmigung der Panzerexporte forderte, spielte offenbar keine Rolle, denn: Es war ja noch kein Formular eingegangen.)

Das war besonders schön am Montag aus dem Mund des Regierungssprechers Steffen Hebestreit zu hören. Seine Worte: »Ich möchte es vielleicht so sagen: Wenn ein solcher Antrag in Deutschland gestellt würde, was zur Stunde noch nicht der Fall ist, dann gibt es dafür eingespielte Verfahren, in denen eine solche Anfrage beantwortet wird. Und an die halten wir uns alle.«

Bürokratische Verfahren als Simulation von Politik in einer so zentralen Frage – das ist schon in Deutschland schwer zu vermitteln. Im Ausland noch ein wenig schwerer.

Inzwischen hat Polen den berühmten Antrag gestellt. Aber hat es das Panzerformular denn auch richtig ausgefüllt?