…ist Cyril Ramaphosa, Staatspräsident von Südafrika, der einst als Korruptionsbekämpfer und Hoffnungsträger gewählt wurde – und dem jetzt ein Amtsenthebungsverfahren droht.

Ramaphosa folgte 2018 auf Jacob Zuma, dem die Plündung der Staatskasse vorgeworfen wurde. Der neue Präsident, der in der Anti-Apartheid-Bewegung groß geworden war, einst elf Monate in Isolationshaft saß, wirkte nach 1991 an der neuen demokratischen Verfassung mit: Die Freude über den neuen Präsidenten mit seiner großen persönlichen Glaubwürdigkeit löste eine »Ramaphorie« im Land aus.

Doch nun steht der Mann im Zwielicht: Es geht um einen ominösen Raubüberfall auf eine Viehranch des Präsidenten, es geht um gestohlene Millionenbeträge in bar – und um die Frage, warum Ramaphosa den Verlust nicht der Polizei meldete, aber seinen Sicherheitschef privat Verdächtige jagen ließ. Die Frage lautet: Hat Ramaphosa sich an die Gesetze gehalten? Der beliebte Präsident will nun angeblich zurücktreten, doch viele Politiker wollen ihn laut südafrikanischen Medienberichten davon abhalten – aus Angst, was nach ihm kommen könnte.