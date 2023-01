Die Lage am Morgen Wie Olaf Scholz blockiert und Deutschlands Partner verprellt

Gleich zwei große amerikanische Medien haben dieses Wochenende ihren Lesern erklärt, warum Scholz beim Leopard so zögert: Es gehe um die deutsche Geschichte, die zentrale Bedeutung des Begriffs »Frieden« in der deutschen Politik der vergangenen Jahrzehnte, so könnte man die beiden Texte in der »New York Times« und im »Wall Street Journal« zusammenfassen. Weil Deutschland keinen eigenen nuklearen Abwehrschirm habe, setze es so sehr auf amerikanisches Vorangehen, auch in der Panzerfrage, so das »WSJ«. In der »New York Times« sagte der britische Historiker Timothy Garton Ash: »Die deutsche Position ist äußerst verwirrt, weil das alte Denken tot ist, ein Neues aber noch nicht entstanden ist.«

Zur Verwirrung trug gestern Außenministerin Annalena Baerbock bei, die bei einem TV-Interview mit dem französischen Sender LCI sagte : Wenn Polen Leoparden senden wolle, werde Deutschland sich nicht dagegenstellen.

Tatsache ist, dass Scholz viele Partner Deutschlands verprellt hat – nicht nur in den USA und im Osten Europas, sondern auch in Paris. Trotz der gestrigen Feierlichkeiten zum Élysée-Vertrag war das deutsch-französische Verhältnis lange nicht mehr so unterkühlt wie heute . Macron schenkte Scholz am Sonntag den Band »The French« des britischen Soziologen Theodore Zeldin: »Man kann eine Person nur verstehen, wenn man weiß, wie weit man gehen kann, ohne sie zu verletzen«, steht auf dem Cover. Man kann das als Wink verstehen. Lesen Sie hier mehr über den großen Gipfel zum Élysée-Vertrag:

In der Ampelkoalition ist inzwischen offener Streit über Scholz' Panzer-Politik ausgebrochen: Abgeordnete von FDP und Grünen liefern sich erbitterte Twitter-Gefechte mit ihren Koalitionspartnern von der SPD. So warf FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann dem SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich vor, er sei »das Sinnbild aller zentralen Verfehlungen deutscher Außenpolitik« und er sei »nicht mehr in der Lage, sein Weltbild der Realität anzupassen«. Mützenich hatte zuvor Strack-Zimmermann kritisiert, sie rede »uns in eine militärische Auseinandersetzung hinein«, weil sie am Freitagabend in einem TV-Interview über die Regierung, der ihre Partei angehört, gesagt hatte: »Deutschland hat leider gerade versagt.«