Die Lage am Morgen

Es kann aber auch als Mahnung dienen: Es war schockierend, als 2022 in Italien eine Postfaschistin an die Macht kam. Noch schockierender wäre es, wenn 2027 die Rechtspopulistin Marine Le Pen in Frankreich zur Präsidentin gewählt würde. An diese Möglichkeit wird man denken müssen, wenn Meloni Macron heute die Hand schüttelt.

Meloni hat sich zwar nach ihrer Wahl insbesondere in vielen europäischen Fragen überraschend konform verhalten. Aber dass sie Italien regiert, bedeutet dennoch eine weitere Normalisierung von Rechtspopulisten. Und eine Präsidentin Le Pen würde an Europa kaum spurlos vorübergehen.

Scholz bei Meloni in Italien: Eine Reise nach rechts außen

Verlierer des Tages…

…ist die griechische Küstenwache. Zwar ist noch nicht klar, was wirklich an Bord jenes überfüllten Flüchtlingsboots passiert ist, das vor der griechischen Küste sank – wobei mehr als 500 Menschen starben. Doch die Rolle der griechischen Küstenwache wirft Fragen auf. Einige Flüchtlinge behaupten, ein Schiff der Küstenwache habe das Flüchtlingsboot im Schlepptau gezogen, als es gesunken sei – was die Küstenwache dementiert. Sie behauptet allerdings auch, man habe nicht früher eingegriffen, weil das Boot auf dem Weg nach Italien gewesen sei; dem widerspricht nun eine Recherche der BBC, demnach hatte sich das Boot sieben Stunden vor dem Sinken kaum noch fortbewegt.

Das Problem mit der griechischen Küstenwache ist, dass man ihr nur schwer vorbehaltlos Glauben schenken kann. Trotz offizieller Dementis ist nachgewiesen, dass sie illegale Pushbacks von Migranten auf hoher See vorgenommen hat – darüber hat der SPIEGEL mit Partnern schon seit Längerem berichtet, vor einigen Wochen hatte die »New York Times« den bisher eindeutigsten Videobeweis . Dass die griechische Küstenwache auf illegale Weise Migranten abwehrt, erhöht nicht gerade das Vertrauen in ihre Aussagen zum Untergang des Flüchtlingsschiffs – er muss unabhängig untersucht werden.