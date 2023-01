Die Lage am Morgen Scholz ringt sich durch

Wie viele Panzer die Ukraine am Ende erhalten wird, zeigt sich wohl in den nächsten Tagen. Benötigt werden laut Militärexperten mehrere hundert. Neben Polen, das seinen Exportantrag bereits gestellt hat, will auch Norwegen offenbar acht Leoparden entsenden. Die Niederlande wollen 18 schicken. Spanien hatte schon früher seine Bereitschaft erkennen lassen. Weitere Länder könnten ihre Pläne in den nächsten Tagen verkünden. Die USA planen laut verschiedenen Medienberichten, zwischen 10 und 50 Abrams-Panzer zu liefern.

Innenpolitisch ein Erfolg – und außenpolitisch?

Für Scholz ist das ein innenpolitischer Erfolg: Er kann die Leopard-2-Lieferung als Teil eines größeren Pakets zusammen mit den USA ankündigen.

Die Frage ist, zu welchem außenpolitischen Preis das geschieht: Die deutsche Blockade hat das Verhältnis zu Washington und vielen Alliierten in den vergangenen Tagen stark belastet. Die USA, die ein Vielfaches der europäischen Waffenlieferungen in die Ukraine gesendet haben, wollten, dass die Deutschen zumindest in dieser Frage vorangehen – schließlich betrifft der Krieg in der Ukraine die Europäer deutlich stärker als die weit entfernten USA.

Im Interview mit unserem Washington-Korrespondenten René Pfister antwortet der republikanische US-Senator Lindsey Graham auf die Frage, wie groß der Frust über Deutschland in der US-Politik sein: »Er ist weit verbreitet und reicht sehr tief.«