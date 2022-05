Die Lage am Morgen Will Erdoğan die Nato sabotieren – oder erpressen?

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan will die große Beitrittsparty stören : Am Montag erneuerte er seine Absage an einen Nato-Beitritt von Finnland und Schweden – der einstimmig beschlossen werden muss, womit Erdoğan ein Vetorecht hätte. Der angebliche Grund: Die beiden skandinavischen Staaten würden »Terroristen« beherbergen und ihre Auslieferung verweigern – gemeint sind Mitglieder der kurdischen Terrororganisation PKK und der Gülen-Bewegung. Die Finnen und Schweden bräuchten sich nicht einmal herbemühen, beschied ihnen Erdoğan. Da stellt sich die Frage: Meint er das ernst – und was ist der wahre Grund?

Erdoğan am Montag in Ankara

Will Erdoğan gar dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Gefallen erweisen , mit dem ihn ein kompliziertes Verhältnis verbindet? Geht es ihm tatsächlich um Kurden und Gülenisten? Oder will Erdoğan sich seine Zustimmung nur teuer bezahlen lassen , etwa mit amerikanischen Waffensystemen und F-35-Flugzeugen? Letzteres scheint jedenfalls nicht unwahrscheinlich, und Erdoğans »nein« wird kaum sein letztes Wort gewesen sein.

In Skandinavien lässt man sich davon bisher nicht aus der Ruhe bringen: Der finnische Präsident Sauli Niinistö ist heute auf Staatsbesuch in Schweden , auf Einladung von König Carl XVI. Gustaf, um mit Regierung und Königsfamilie über den Nato-Beitritt zu sprechen. Und in Moskau? Von dort verlauten zwar drohende Sätze nach dem Motto, die beiden Länder würden damit ihre Sicherheit nicht erhöhen.

Die Unlust von Scholz, zur Unterstützung der Ukraine nach Kiew zu fahren, drückte sich lange nur in demonstrativem Schweigen zu der Frage aus. Später behauptete er, die Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stehe dem Besuch im Weg. Kurz darauf telefonierte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Steinmeier, die Sache war ausgeräumt, nun hätte Scholz also fahren können. Doch nun gibt es seit Kurzem einen neuen Grund. Im Interview mit RTL sagte er gestern Abend: » Ich werde mich nicht einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin was machen. Sondern wenn, dann geht es immer um ganz konkrete Dinge .«

Am 82. Tag des russischen Kriegs gegen die Ukraine, nach Monaten der Belagerung, haben viele der ukrainischen Verteidiger des Industriekomplexes »Azovstal« in der Stadt Mariupol am Schwarzen Meer die Waffen gestreckt – auf Anordnung von Präsident Selenskyj, so gab dieser bekannt.

Was ebenfalls seltsam ist an der Geschichte: Warum muss Olaf Scholz dauernd neue Gründe produzieren, um nicht nach Kiew zu fahren?

Natürlich ginge es bei einem Besuch in Kiew um genau das: um eine Demonstration der Solidarität , wie viele internationale Politiker sie mittlerweile unternommen haben (und die Scholz damit indirekt ebenfalls kritisiert). Warum scheut der Bundeskanzler davor so zurück?

Foto: Anton Gerashchenko / Ministry of Defence of Ukraine / Cover-Images / IMAGO

Das Azow-Regiment, das den Komplex zuletzt hauptsächlich verteidigte (davor hatte die ukrainische Marine in erster Linie um die Stadt gekämpft), gab bekannt: Um Leben zu retten, führe man die Entscheidung des obersten militärischen Kommandos aus und hoffe auf die Unterstützung des ukrainischen Volkes. Später waren Videoaufnahmen von Bussen zu sehen, in denen Hunderte ukrainische Kämpfer aus der Stadt gebracht wurden – nach ersten Berichten offenbar ins russisch besetzte Gebiet.

Im Westen und in der russischen Propaganda spielte in der Diskussion eine große Rolle, dass viele ukrainische Verteidiger dem umstrittenen »Azow«-Regiment angehören, das rechtsextreme Wurzeln hat. Hier können Sie unsere differenzierte Analyse zu der Frage lesen , ob sich »Azow« wie behauptet von diesem Gedankengut losgesagt hat – die Kurzfassung: Es ist kompliziert. Für die Ukrainerinnen und Ukrainer stand diese Diskussion allerdings nie im Vordergrund – für sie zählte in erster Linie, dass die Kämpfer Mariupol verteidigten. Eine Stadt, in der Russland wohl wie in keiner zweiten grausame Kriegsverbrechen begangen hat, und in der nach Aussagen des Bürgermeisters mehr als 20.000 Zivilisten getötet wurden. Mit der Aufgabe des Stahlwerks endet nun auch der letzte Widerstand in Mariupol – aber nicht der Widerstandsgeist der Ukrainer, die im Nordosten bei der Stadt Charkiw teilweise bereits ihr Territorium bis hin zur russischen Grenze zurückerobert haben.

Die Karriere einer rechten Verschwörungserzählung

Wieder hat ein von rassistischem Gedankengut motivierter Schütze in den USA Menschen getötet. Wieder hat er nach dem Vorbild anderer Rechtsterroristen seine Tat live gestreamt und ein 180-seitiges Manifest hinterlassen, in dem er sich als »weißen Suprematisten« bezeichnete, der möglichst viele Schwarze töten wollte. Eine grauenvolle Tat. Auf diesen nicht mehr ganz neuen Typus des Attentäters reagiert man am besten mit Aufmerksamkeitsentzug und konsequenter Überwachung rechtsextremer Milieus.